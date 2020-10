Un peu de positif avec les news de LiègeTogether

Parce que se promener est toujours possible, autant rendre la balade agréable grâce à une nouvelle édition d’" Art au Centre " pour fêter son premier anniversaire. Art au centre, c’est quoi ? Il s’agit d’un projet qui installe des œuvres d’artistes liégeois, belges et étrangers dans les vitrines des commerces vides afin de créer un parcours artistique à travers la ville. Liège se métamorphose en un musée à ciel ouvert. A admirer jusqu’au 31 décembre 2020.

La Médiacité remet ça ! Après plusieurs éditions à succès, le centre commercial ouvre à nouveau son cinéma drive-in pour deux séances frissons garantis, les 30 et 31 octobre. Fermez bien les portières et profitez d’une sélection de films 100% horreur. A vous de choisir le film de la soirée via les réseaux sociaux : "Rec – En quarantaine" ou "American Nightmare – La Purge" ? Inscriptions à l’avance.

Douceurs liégeoises

Glace au lacquemant - © Liège Together

On a tous regretté l’annulation (bien que justifiée) de la foire de Liège. Pas de sensations fortes, pas de pêche aux canards, pas de frayeurs dans les maisons hantées et surtout pas de douceurs pour se remettre de toutes ces émotions. C’était sans compter sur la créativité des commerçants liégeois. Si certains proposent des lacquemants en provenance directe des forains, d’autres ont redoublé d’inventivité pour nous proposer des desserts ou des goûters inspirés de ceux de la fête foraine. Dans la région, on peut donc trouver glaces et macarons au goût de lacquemants (Le Nicoli, Darcis, Le plaisir…) mais aussi, encore plus ingénieux, des mélos cakes dont le nuage sucré est parfumé au sirop de lacquemant (chez Mel’oh cake). Ou encore un restaurant liégeois (Au Moriane) qui propose des croustillons sauce lacquemant. Nos estomacs sont heureux