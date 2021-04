Un nouveau marché couvert ouvre ses portes à Aubel

. © Les Halles

Effectivement, une initiative originale que l’on doit, entre autres, à Vidjéa que nous avions déjà rencontrée car elle produit des repas équilibrés et bios pour les enfants " Bio Child & Family ". Accompagnée de son mari, ils ont tout deux souhaité nous faire découvrir des producteurs et artistes locaux. De plus, l’espace du Grand Café (une institution à Aubel) est idéalement situé au centre de la jolie commune. Et pour toutes celles et ceux qui se demandent ce qu’est devenu Stassen Vins, vous retrouvez toute l’équipe et son vaste choix de vins et bières rue de Battice 130 A.