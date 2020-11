Un nouveau jeu de société liégeois à découvrir sans plus attendre

Notre portrait du jour est consacré à Alain Orban. Manager dans une boîte internationale et créateur de jeu, le CV de ce Nandrinois est plutôt impressionnant car il a inventé pas moins de 43 jeux en 20 ans.



Le petit dernier de sa longue collection s’appelle "Troyes Dice", une version dérivée du jeu déjà existant "Troyes".

La première version de ce jeu a été créée il y a 10 ans par Alain Orban lui-même ainsi que deux amis, Sébastien Dujardin et Xavier Georges.

Il s’agit ici d’un jeu de plateau dont le succès a été énorme puisqu’il s’est vendu à plus de 46 000 exemplaires et il a été traduit dans plusieurs langues.

Le principe du jeu "Troyes Dice"

Le principe ressemble un peu à celui qu’on retrouve dans le jeu Yams. Celui-ci étant de jeter des dés pour ensuite exécuter des actions en cochant des cases sur son carnet. Il s’agit donc d’un jeu de stratégie rapide et opportuniste.

Pour ceux qui découvriraient à peine le jeu, il vous faudra un peu de temps avant de vous familiariser avec le principe. Mais même les jeunes enfants arrivent à l’apprécier une fois que le mécanisme est acquis donc pas de panique si sur papier cela vous semble compliqué.



Il existe pour l’instant 16 000 exemplaires de ce jeu "Troyes Dice" qui a, lui aussi, été traduit dans plusieurs langues. Il est désormais disponible dans les boutiques spécialisées, notamment, dans la région au Joué Club Nandrin ainsi qu’à l’Autre Monde et au Jocari à Liège.