Un historien et ancien policier Sérésien sort son encyclopédie des homicides en province de Liège de 1796 à 1940

Ces derniers mois,, un auteur historien et ancien policier Sérésien a épluché ces archives avec son papa,. Grâce à leurs nombreuses recherches, les deux auteurs ont pu publier il y a quelques jours leur " Encyclopédie des homicides en province de Liège (1796-1940) ". Cette encyclopédie à la fois "glauque" et passionnante vient de paraître aux éditions Noir Dessin et résume 800 crimes ou tentatives d’homicides jugés à Liège entre 1796 et 1940. Le livre est déjà en vente dans toutes les bonnes librairies de la province de Liège.

Vous pouvez non seulement y retrouver des archives de plus de 100 ans (lmais vous pouvez également les consulter librement en vous rendant aux Archives de l’État à Liège

Derrière les affaires criminelles développées dans cette encyclopédie se cache un auteur passionné et passionnant. Bernard Wilkin est un historien qui travaille aux archives de l’Etat en tant que chef de projet à Cointe mais il a également exercé dans les forces de l’ordre à Seraing avant de faire un doctorat en histoire. Un combo d’expériences qui lui permet aujourd’hui de parler des affaires criminelles avec aisance et passion.

Dans cet ouvrage richement illustré, vous trouverez plus de 800 affaires de meurtres et assassinats commis dans notre belle province ainsi que quelques cas namurois et luxembourgeois.

De François Pahaut, dit "Le Boutay" qui tua à coups de bâton Jean Simon la nuit du 25 février 1802 à la sortie d’un cabaret, à Noël Rahier, le dernier guillotiné en Province de Liège pour avoir assassiné le Curé de Donceel en 1823, ou encore Marie Hubens qui avait une réputation exécrable et qui jeta sa fille dans le canal dans la nuit du 28 au 29 juillet 1922 après lui avoir cassé les deux bras, il y a là tout un lot d’histoires qui nous font penser que cette époque était aussi dangereuse voir plus qu’aujourd’hui.

Il y avait en effet beaucoup de meurtres liés à l’alcool et à l’impulsivité qui s’en suivait.