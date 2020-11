Un escape game virtuel sur le thème du vin débarque chez vous

Du côté d’Aywaille/Remouchamps, le R hôtel continue de se réinventer et vous propose une activité exceptionnelle en association avec la société Cinéréa Benelux.



Ils vous proposent en effet de découvrir leur Escape Game virtuel autour… Du vin !

Et oui, voilà de quoi passer une excellente soirée avec votre conjoint tout en restant bien au chaud à la maison.

De plus, il s’agit d’une exclusivité et une première dans la région. Il ne faut donc pas hésiter à vous lancer dans cet escape game "at home".



Cette animation ludique vous est proposée par Vanessa Jarlot, sommelière professionnelle et gérante de la société Cinéréa Benelux.



Ce jeu vous est proposé lors de 4 soirées durant lesquelles vous découvrirez l’univers du vin, seul ou en couple, dans un groupe de 12 personnes maximum.

Et cerise sur le gâteau, cette expérience incroyable vous permettra peut-être de remporter un séjour au R hôtel* !



Déroulement de l’activité :

lh30 de jeu en live, pour une découverte ludique de l’univers du vin !

- Vous recevrez un coffret contenant 3 fioles de vins qui seront dégustés à travers un parcours sensoriel et ludique

pendant le live.

- Coffret à retirer au R hôtel la veille de l’événement.

Matériel requis :

Un ordinateur et une bonne connexion Wifi

Un smartphone

3 verres a vin

Un verre d’eau

Infos pratiques :

Prix : 60€ par coffret (l’activité peut se réaliser en couple)

Dates : jeudi 5/11, jeudi 12/11, mercredi 18/11, jeudi 26/11.

Inscription avant le lundi qui précède le jour de l’activité par mail à l’adresse suivante : vanessa.jarlot@cinerea.be

Un numéro de compte bancaire vous sera transmis, le virement validera ensuite votre inscription.

Le R hôtel offrira une coupe de bulles à chaque participant dès la réouverture du restaurant Umami !

Un gagnant sera tiré au sort parmi les participants des 4 dates et gagnera un cadeau exceptionnel : un Séjour

Découverte (nuitée et petits-déjeuners, menus en trois services au Restaurant Umami et accès Wellness)