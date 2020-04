Un éducateur richellois à la rescousse des plus démunis

Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur un héros du quotidien. Dans l'émission Vivre Ici, Michel Vincent a invité Jean-Paul Tornatore, un habitant de Richelle qui est éducateur, champion et professeur de karaté. Durant ce confinement, beaucoup de personnes cherchent de nouvelles occupations. Certains fabriquent des masques en tissus, d’autres font des activités sportives puis il y a ceux qui rendent service aux autres, Jean-Paul Tornatore en fait partie. A cause de la crise sanitaire, l’école dans laquelle travaille l’éducateur liégeois a dû fermer. Pour lui, il ne pouvait pas rester sans rien faire et a donc eu l’idée d’aider les personnes les plus démunies.

De l’aide pour tous Dans cette action solidaire, Jean-Paul Tornatore propose d’aider gratuitement les personnes âgées, les personnes qui ont un handicap lourd, le personnel médical ou toutes autres situations inconfortables dans les environs de Visé. L’éducateur raconte : " Je suis parrain de deux associations sur l’autisme à Liège, j’ai été contacté pour descendre une machine à laver chez une maman d'un enfant autiste, faire les courses, aller à la pharmacie, c’est le genre de service dont les gens ont besoin. " Il poursuit : " Les personnes qui peuvent faire appel à mes services sont des personnes âgées, atteintes d’un handicap notamment l’autisme et la trisomie, des personnes qui ont beaucoup d’enfants et qui ne savent pas sortir, etc. "

Jeune et en bonne santé Pour mettre son projet en place, il a créé une page Facebook pour son mouvement Jeune Et En Bonne Santé. Jean-Paul Tornatore raconte : " J’ai créé une page sur Facebook intitulée " Jeune Et En Bonne Santé " pour que les gens puissent me contacter. Facebook permet de véhiculer un message. Suite à cela, on m’a contacté pour diverses choses." Le Liégeois ne s’arrête pas là puisque depuis une semaine, il est bénévole dans une maison de repos." Je travaille trois matinées par semaine dans un home, j’ai été contacté pour désinfecter les couloirs et points de contact, vider les chambres des personnes décédées du Coronavirus" explique-t-il. Sa prochaine action de solidarité ? Passer la nuit dans un hôpital de Hermalle pour aider la Croix-Rouge.

Des photos en guise de réconfort Durant l’émission, le Liégeois a également évoqué d'autres actions solidaires mises en place, notamment celle de Souraya Benjaballah, sa voisine à Richelle. Il raconte que cette dernière travaille au CHR de la Citadelle, elle et ses collègues gèrent tous les dons (masques, babyphones, gants, etc.) " Pour les patients qui ne peuvent recevoir de visite, elle prend des photos de leurs proches afin qu’elles arrivent dans les mains des patients. " a-t-il conclu. De quoi apporter un peu de réconfort à ces personnes hospitalisées. Pour retrouver Jean-Paul Tornatore et ses actions solidaires plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.facebook.com/JeuneEtEnBonneSante/ Si vous habitez la région de Visé et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi contacter Jean-Paul Tornatore par mail jipe@hotmail.com ou téléphonez au 0499/15.87.20. Lorinne J.