Un drive-in de tartiflette ce week-end à Herve

Les foires et villages de fin d’année sont souvent synonymes de shopping et gourmandises.

Il n’est d’ailleurs pas rare de croiser un délicieux stand de tartiflette sur son chemin. On ne résiste d’ailleurs pas souvent à sa bonne odeur et on se laisse volontiers tenter par ce délice tout droit venu de Savoie.



La tartiflette, Henri Wuidard et son fils Nicolas Wuidart (président de la confrérie du Savoyard s’il vous plaît) c’est une histoire de famille. On peut notamment les retrouver chaque année sur la foire Saint-Léonard, chaque 6 novembre à Herve.

De nombreux amateurs de leur délicieuse tartiflette se sont dits déçus de ne pas pouvoir y goûter cette année sauf que, ce duo de père & fils a eu la super idée de créer un drive de tartiflette.



Ils se sont dit que malgré l’annulation de la foire, il fallait garder en quelque sorte cette tradition du 6 novembre. C’est pourquoi, ils proposent de les retrouver ce vendredi et ce samedi de 16 heures à 19 heures, à leur drive-in 22 rue de Chesseroux.



Ce système de drive­-in garantit bien sûr toutes les conditions sanitaires imposées par le coronavirus et n’autorise pas l’acheteur à consommer sur place.



Vous pouvez aussi passer votre commande via le 087/660.496 ou vous pouvez vous rendre directement au drive-­in.

Prix de la portion : 8€