Un documentaire sur le Cwarmê arrive fin janvier chez nous !

La période du carnaval approche et on sait que notre Province est très riche en la matière, comme c'est le cas à Malmedy où se déroulera le traditionnel Cwarmê avec le grand cortège prévu le dimanche 23 février.

Dans ce cadre, un Malmédien vient d'achever un documentaire très complet sur le Cwarmê de l'an passé, qui sera projeté dès la fin janvier.



"Dans les coulisses du 561ème Cwarmê", c'est donc le titre de ce nouveau documentaire réalisé par le Malmédien François Lejoly qui sera projeté au cinéma MovieMills le 24 janvier à 20h30, mais c'est déjà complet. Mais ne vous en faites pas, vous pourrez le voir également les 28 janvier et 4 février à 20h.



Détails et inscriptions sur la page facebook "Cwarmê au coeur du carnaval de Malmedy".