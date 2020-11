Un concours pour gagner un doudou sur mesure pour les fêtes de Noël

Voici une bien belle initiative qui fait du bien en cette période de crise. Magali Charles, une Tinlotoise a décidé d’offrir une peluche en crochet à un enfant pour les fêtes de Noël. Cette passionnée du crochet réalisera en effet le doudou rêvé de votre enfant à partir d’un dessin qu’il aura dessiné.

Le concours vient d’être lancé sur sa page Facebook " Mag’o Crochet " et les participations sont possibles jusqu’au 15 novembre prochain.



Le principe : votre enfant dessine le doudou de ses rêves avec les couleurs qu’il adore et il lui suffit ensuite de le poster sur sa page ou de lui envoyer par messenger.

Magali Charles réalise également vos demandes sur mesure ainsi que des couvertures avec prénoms pour les cadeaux de naissance.



Pour en savoir plus sur ce concours et le travail de Magali Charles : son téléphone 0465/88.76.70 ou sa page Facebook "Mag’o Crochet"