Un carnaval en mode récup, c'est bien aussi !

S’organiser et s’y prendre à temps permet de faire de belles économies. Pour le carnaval, pourquoi pas réaliser le costume de votre enfant vous-même ? Avec un peu d’aide et d’imagination, on a souvent tout ce qu’il faut à la maison : tissus, vieux chapeaux, foulards etc… Pour cela, il faut un peu de temps et donc anticiper la fabrication de ce déguisement, c’est éviter de devoir acheter un costume bien cher en dernière minute.