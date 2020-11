Un billet d'or à gagner dans une tablette de chocolat grâce à la fondation "Chocolat et Sucre d'Art"

C’était notre info magique du jour, la Fondation “Chocolat et Sucre d’Art” a décidé de mettre en vente des paquets de chocolats avec dans l’un d’eux, un billet d’or unique d’une valeur de 1ooo€.



Il faut savoir que cette fondation issue de Lantremange (Province de Liège) est une fondation reconnue d’utilité publique par arrêté Royal et mise sous la Haut Patronage de SAR La Princesse Léa de Belgique.

En plus de leurs activités de promotion du chocolat belge, ils organisent depuis 2017 une œuvre caritative (sur fonds propres) qui consiste à offrir des chocolats aux enfants (4200 enfants en 2019) en hôpitaux, homes,

orphelinats, … Afin de leur apporter un peu de douceur dans un moment compliqué de leur vie.



Pour financer cette opération, ils organisent pour la première fois, une action assez particulière qui vous rappellera sans doute le film "Charlie et la Chocolaterie".

Tout comme dans le film, les membres de la fondation ont décidé de vendre 3000 tablettes de chocolat (1000 packs de 3 tablettes) et de cacher dans l’une d’entre elles, un billet d’or d’une valeur de 1000 euros en cash.



Infos sur le concours du billet d’or

La livraison est comprise dans le prix

Uniquement 1000 lots sont disponibles. Une fois le stock écoulé, il ne sera plus possible de participer à ce concours.

Ce pack comprend :

1x 70g chocolat noir BIO 70%.

1x 70g chocolat noir BIO 70% goût gingembre.

1x 70g chocolat noir BIO 70% goût spéculoos.

Ainsi que 1 chance sur 1000 d’obtenir le fameux billet d’or.

Qu’est-ce que le billet d’or ?

En achetant ce pack de 3 tablettes de chocolat noir, vous participez à un jeu.

3000 tablettes sont en vente (1000 lots de 3) et dans une d’entre elles, un billet d’or est caché !

Si vous avez obtenu le billet, contactez-les sans plus attendre en leur envoyant une photo de votre billet. Vous recevrez alors la fabuleuse somme de 1000 euros sur votre compte !

Tout cela en mangeant du chocolat, c’est génial non ?



Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la Fondation " Chocolat et Sucre d’Art".