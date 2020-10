Un avant-goût de Noël en ce début d'octobre grâce à la chocolaterie liégeoise Carré Noir

Mieux que Mariah Carey ! Cette année, Noël sera carrément Carré Noir avec un calendrier de L’Avent gourmand, design et ludique signé par la chocolatière-artisane Mélanie Lemmens en collaboration avec l’illustratrice fantasque Emi Garroy. C’est tout l’esprit de Noël revu et corrigé avec de l’humour ravageur et de délicieuses pralines dedans.





Un avant-goût de Noël en ce début d'octobre grâce à ce beau projet liégeois



Tic tac tic tac, le décompte de l’avant-Noël va bientôt commencer. Grâce à la chocolaterie Carré Noir et à l’illustratrice Emi Garroy, le mythique calendrier de l’Avent fait un come-back hautement désirable. A offrir ou à s’offrir, cette création d’artisanat liégeoise est tout d’abord un véritable objet déco exclusif qui insufflera un charme régressif à votre intérieur. A chaque jour d’avant le 25 décembre, une petite fenêtre à ouvrir avec impatience. Derrière chaque fenêtre, une sublime praline Carré Noir (1 goût différent par jour, dont certains créés spécialement pour le calendrier). Et derrière chaque praline, une fois celle-ci dégustée, un mantra poétique, humoristique, impertinent ou simplement inspirant illustré par Emi Garroy.

24 délicieuses pépites à croquer pour craquer avec ou sans les enfants… parce que le grands aiment ça aussi, na !





L’objectif de cette campagne de crowdfunding festive ?



Votre formidable participation à ce crowdfunding servira de précommande pour votre calendrier de l’Avent (à partir de 33 €) et contribuera notamment à financer la production des pralines Carré Noir présentes dans ce calendrier, ainsi que la fabrication du packaging du calendrier. Les pralines Carré Noir seront confectionnées à la chocolaterie Carré Noir (En Neuvice à Liège) juste avant la date de livraison, ceci afin d’éviter la surproduction et de garantir leur fraîcheur.

Pour permettre à ce beau projet de voir le jour et pour pré-commander votre calendrier de l'avent chocolaté, rendez-vous sur la plateforme du Crowdfunding.