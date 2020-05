Un atelier floral Liégeois d'un genre nouveau inspiré de concepts très en vogue dans d'autres grandes villes

Marie Honnay nous présente cette semaine le numéro du mois de juin, un numéro rempli de bons plans et d’idées à faire en Belgique…

Plus que jamais, GAEL joue à fond la carte de la Belgitude en mettant l’accent sur tous les talents de chez nous. Cette année, on le sait, on passera probablement une grande partie, voire tout l’été en Belgique. Alors autant connaitre tous les lieux et les choses à faire près de chez soi… Et puis, dans GAEL, le but est de vous présenter un maximum de femmes inspirantes, tous domaines confondus dont certaines sont actives tout près de chez vous.

Et cette semaine, on vous parle d’une jeune entrepreneuse dont l’univers est particulièrement intéressant. Il s’agit de Manon, à L’origine d’atelier PALOMA, un atelier floral d’un genre nouveau inspiré de concepts très en vogue dans d’autres grandes villes.

L’idée de ce concept, c’est de proposer aux liégeois de se faire livrer un bouquet de fleurs fraîches chez eux ou carrément de souscrire à un abonnement pour en recevoir un par semaine, tous les 15 jours ou tous les mois.



Une ambition venue sur le tard

Si elle est encore très jeune, Manon est venue au métier de fleuriste un peu sur le tard après avoir fait d’autres études. Mais son rêve de petite fille – celui de devenir fleuriste - ne l’a jamais vraiment quittée. Elle s’est donc formée de manière partiellement autodidacte avant de lancer Paloma, un atelier au style déjà bien affirmé. Manon aime les bouquets sauvages, de saison et, si possible, labellisés MPS, un label qui répertorie les producteurs engagés au niveau environnement.



Comment ce concept marche-t-il ?

Et bien, très simplement. Vous vous suffit de vous rendre sur le site d’Atelier Paloma (à retrouver aussi sur le site de GAEL), vous choisissez la taille de votre bouquet, la nuance (soit pastel ou bien vif et coloré), puis la fréquence : soit une seule fois pour vous faire un cadeau à vous ou pour surprendre une personne que vous avez envie de gâter ou alors en formule abonnement. Vous pouvez ensuite choisir la méthode de retrait ou de livraison qui vous convient le mieux. Notez que si vous habitez à Liège, Manon s’est associée à la startup liégeoise Rayon9 qui vient vous déposer votre joli bouquet à vélo.

Le réseau "les Audacieuses by FAR"

Cette jeune entrepreneuse fait partie d’un réseau féminin liégeoise qui aura aussi une actu tout prochainement. Il s’agit du réseau Les Audacieuses by Far, un groupe de femmes désireuses de partager leurs expériences, de s’aider mutuellement et, en bonus, de progresser dans le business à l’occasion de rendez-vous ludiques ou informatifs.



C’est d’ailleurs le cas ce jeudi

Ce 28 mai, de 18 heures 30 à 21 heures, le réseau Les Audacieuses by Far vous propose de participer à une conférence en ligne regroupant 4 femmes inspirantes actives dans la mode, la vidéo, la création de bijoux et la création de maisons naturelles et durables. Et pour s’inscrire, c’est simple. Il suffit de se rendre sur le site du réseau "Les Audacieuses".

Voilà deux bons plans liégeois qui ne manqueront pas de vous intéresser si vous êtes fans de jolis concepts liégeois.