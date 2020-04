Un appel aux dons de matières premières pour créer des masques !

Mathieu Brach est un habitant de Soumagne , il est le créateur du projet " Masques – Covid-19 " sur Facebook. Il a créé une chaîne de production de masques textiles avec une trentaine de bénévoles. Plus jeune, le Liégeois était étudiant en stylisme-modélisme ce qui rend la confection des masques plus facile pour lui.

D’un masque à plusieurs centaines

Le projet est né au début du confinement, il explique : " Une infirmière est venue me demander s’il serait possible d’élaborer un masque de protection car elle n’en disposait pas et avait une vraie crainte d’aller travailler et de s’exposer. " Il poursuit : " Nous avons élaboré le modèle du masque ensemble, en se basant sur ses propres recommandations ainsi que sur celles du SPF santé, afin de vraiment garantir un recouvrement optimal du visage. " C’est grâce à cette demande que l’aventure de la conception des masques a commencé.