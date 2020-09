Trois nouvelles idées modes Liégeoises à découvrir grâce au magazine GAEL

Dans le prochain numéro d'octobre du Magazine GAEL, vous pourrez y découvrir 5 pages de bonnes adresses, dont pas mal de nouvelles dans le registre de la mode. Sans oublier les bons plans beauté, les idées gourmandes et mes rendez-vous arty préférés. Et ce mardi, Marie Honnay a décidé de nous faire découvrir non pas une, mais trois nouvelles idées mode à découvrir tout de suite.

Elle en a donc épinglé pour nous 3, liégeoises, évidemment, qui lui ont particulièrement tapé dans l’œil.

Alors, la première, c’est une griffe de sacs :

Oui, mais pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de KOKKO Bags, la marque de la visétoise Rachel Cornet. Jusqu'ici, Rachel officiait plutôt dans le registre du sur-mesure. Cet automne, elle propose une première collection de 11 sacs (cabas, pochettes à suspendre au cou, bananes..). Sur tous, on retrouve sa marque de fabrique : des cuirs de qualité et une production 100% artisanale.



L’occasion donc de craquer pour un nouveau sac disponible tout de suite. Ce qui n’était pas le cas jusqu’ici puisqu’il s’agissait uniquement de pièces sur-mesure.

Oui, mais on précise que même ici, on parle de toutes petites séries. Aucun danger, donc de se retrouver en présence d’une fille qui porte le même sac que vous.



Pour son deuxième coup de cœur, il s’agit aussi de petites séries ?

Oui, ce mardi, elle avait envie aussi de mettre en lumière les très belles créations d’Hélène Collin, une créatrice qui s'est lancée dans la conception et la fabrication de bijoux, il y a 4 ans environ. Du dessin original au polissage, tout est réalisé par la créatrice dans son atelier. C’est donc du vrai artisanat qui fait la part belle aux perles et aux pierres fines. Un joli univers très complet et dont chaque pièce ou presque est porteur d'une jolie symbolique.



Et le dernier coup de cœur accessoire de ce mardi est aussi lié à la symbolique des objets…

Alors même si la saison n'est plus vraiment aux sandales (quoi que...), Marie Honnay vous encourage à découvrir le nouvel label liégeois Uungu. Dessinés à Liège, ces sandales d’inspiration africaine ornées de perles sont fabriqués au Kenya par une coopérative de femmes artisans. Un projet incroyablement humain orchestré par le sympathique Souleymane Bah, un globe-trotter féru de mode, créateur d'une première collection de 4 modèles qui rendent hommage à des divinités, porteuses de symboles.

=> Souleymane organise tout prochainement un Popup ce 26 et 27 septembre de 12 à 18 heures, à l'Atelier 18 à Liège.

Vous pouvez également retrouver plein d'infos via le site de GAEL.