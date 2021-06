Trois news positives du moment et à ne pas manquer avec LiègeTogether - Vivre Ici Liège -... La vie reprend tout doucement dans notre belle métropole Liégeoise et c’est tant mieux ! Et c’est sans compter sur les actualités positives de la cellule communication de la ville de Liège qui viennent ajouter du positif au positif. Parmi les "good news" du moment, nous avons une Cité Ardente toujours plus verte, un soutien de taille aux cinémas locaux, mais aussi Liège comme porte d’entrée des sandales de l’été !