Trois Belges se lancent à la conquête du GR20 en 5 jours

Tout d’abord, c’est quoi le GR 20 ?

Le GR20 est le sentier de randonnée qui traverse la Corse, de Calenzana (au Nord) à Conca (au sud). Ce sentier a une distance de 200 km et vous offre des paysages fantastiques grâce à son itinéraire qui traverse les montagnes.

Il fait partie également des sentiers de grande randonnée les plus durs d’Europe. Il faut compter 16 jours pour un randonneur classique, à raison d’une étape par jour.



L’organisateur : Yohan

Yohan est un jeune Spadois de 26 ans, qui a quitté la Belgique du jour au lendemain pour s’expatrier en Corse et lancer son projet "MYGR20", un concept sur mesure dans le but d’offrir une multitude de services aux randonneurs.

Ex-commando parachutiste, sportif confirmé, Yohan a déjà traversé le GR20 à de nombreuses reprises et son parcours n’a plus de secrets pour lui.



Un défi de taille

Habituellement, le GR20 se compose de 15 étapes, une par jour, que les randonneurs décident parfois de doubler. La plupart du temps, les marcheurs dorment dans des refuges. Ici, le but est d’accomplir ce périple différemment puisqu’il se fera en complète autonomie avec un sac à dos d’environ 12 kg.

L’objectif étant d’arriver au terme de cette aventure en maximum 5 jours.



Un défi que Yohan ne relèvera pas seul

Réalisé ce défi étant un véritable challenge, Yohan a décidé de bien s’entourer.

Il aura à ses côtés tout d’abord Adrien, un jeune graphiste Vervietois qui est également coach sportif.

Son but : s’entraîner encore et encore pour devenir un athlète complet.

En 2019, il a participé à l’émission sportive télévisée Ninja Warrior France où il a représenté la Belgique jusqu’en finale. Il a participé également à de nombreuses compétitions européennes et mondiales de courses d’obstacles.

Ses exploits sont relatés dans plusieurs journaux et suivis par un nombreux public.



Et puis qui dit voyage, dit souvenirs. Pour cela, Yohan emmène également François, un militaire de profession et photographe passionné. Il participera à la traversée équipé de son drone et de son appareil photo pour immortaliser chaque instant.



Pourquoi suivre ce projet ?

Pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un projet de dingue.

Parcourir quelques étapes du GR20 ou sa totalité, la plupart des sportifs en rêvent depuis toujours ! Certains projettent même de l’accomplir cet été !

Relater leur aventure leur permettra de non seulement aider les randonneurs à se préparer en leur distillant des conseils pratiques tout au long du parcours sous forme de story/post/live sur les réseaux sociaux.

Mais aussi de partager des plans avec drone et des photos à couper le souffle.



Cela vous permettra de vous évader le temps de quelques photos/vidéos et de voyager loin de l’actualité morose

du moment.

Suivez au jour le jour le vécu de ces trois jeunes sportifs belges inspirants et motivés à partir du 22 mai prochain jusqu’au 27 mai 2021.



Pour plus d'infos : www.mygr20.com