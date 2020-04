Transformez votre salle de bain en spa grâce au magazine Gaël !

Derrière ces différentes marques, il y a des créatrices de cosmétiques wallonnes . Elles privilégient les ingrédients naturels et circuit court . Sur le site www.gael.be , Marie Honnay en a repris sept. Parmi ces labels, on retrouve " Bobone ". " Une marque au nom décalée qu’on doit à Charlotte, une ex-maquilleuse professionnelle reconvertie dans la cosmétique naturelle . Il s’agit d’un nom de savon et d’un sérum imaginés et fabriqués en Wallonie au cœur des Ardennes belges . " raconte la journaliste.

La marque Flora-in est aussi présente, elle a été créée par la liégeoise Claudine Carlens . Marie Honnay précise : " Cette gamme naturelle se décline sous la forme de trois produits : une crème visage, un soin corps et une nouvelle émulsion démaquillante à base d'huile de ricin, colza belge et d'aloë vera " Elle poursuit : " Tout est vendu dans un contenant écologique . Vous pouvez personnaliser chaque produit en y ajoutant des huiles essentielles . " Pour vous procurer ces produits, rendez-vous dans certaines épiceries bios . L’occasion de soutenir les commerces de proximité , notamment la boutique " Le Temps des Cerises " dans le quartier du Laveu à Liège.

Best of belges

" Nous rendons hommage aux commerçants locaux et créateurs impactés par cette crise. Sur gael.be, je vous livre d’autres best-of belges : dont mes sacs préférés à s’offrir en prévision de l’été. " souligne Marie Honnay.

N’oublions pas les restaurateurs liégeois qui ont lancé un service traiteur. Marie Honnay a dressé un best-of de ses restaurants préférés : " J’ai testé le super menu de Julien Marzano, le chef de La Cucinella. Le genre de petit dîner qui vous plonge dans une ambiance italienne sans sortir de chez vous. " a conclu la journaliste.

Pour encore plus de bons plans, retrouvez les articles et best of de Marie Honnay sur le site www.gael.be. et en libraire dans votre magazine Gaël du mois de mai.

Lorinne J.