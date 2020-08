Transformer une catastrophe en opportunité

"Aldo’s italian street food", c’est la belle aventure de la chef d’entreprise liégeoise Vanessa Malato. Passionnée de cuisine du Sud, elle vient d’en faire son métier, en traversant la crise sanitaire avec créativité et persévérance.

Vanessa Malato est née de parents siciliens, il y a près de 40 ans. Les images d’Epinal sont légion autour des repas familiaux… et finalement, pas si éloignées de la réalité. De longues heures dans la cuisine, de grandes casseroles qui mijotent sur les fourneaux et des tablées de dimanche midi qui se terminent tard dans la journée… Vanessa pense même que c’est génétique chez elle ! Et c’est pour cette raison que depuis quelques années, elle murit le projet de créer une entreprise autour de la cuisine italienne.

Il lui aura fallu du temps, de la réflexion et un certain investissement financier pour finalement concrétiser le " Aldo’s italian street food ", bien des années après avoir terminé des études de secrétariat dans lesquelles elle ne trouve aucun intérêt !

Car une fois diplômée, Vanessa a travaillé dans le secteur de la vente de vêtements puis de lingerie avant d’être maman une première fois et de s’offrir une pause carrière. Un second enfant naît, des temps hors de la vie professionnelle qui lui permettent de faire avancer son projet.

Il faudra, cela dit, attendre encore un peu de temps et la fin d’un poste de gardienne d’enfants dans une école de la Basse-Meuse liégeoise pour finaliser le projet et concrétiser l’Aldo’s Italian Street Food.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Vanessa et son mari ont acheté du matériel Horeca d’occasion et l’ont entreposé dans un local rue de Campine à Liège. C’est là où a été ouverte la première enseigne " Aldo’s italian Street food ", c’était en juin 2019. Les premiers mois ont été compliqués mais Vanessa décide de louer en local commercial dans la galerie externe du Cora de Rocourt.

Nous sommes en février dernier… quelques jours plus tard, le confinement est enclenché. Aldo’s italian street food ferme ses portes, à peine ouvertes ! Mais depuis, Vanessa a rebondi. Finalement, cette période de fermeture a permis de souffler, de prendre du recul et de remettre les pendules à l’heure, pour mieux redémarrer.

La reprise a sonné début juin, dans une ambiance que la chef d’entreprise qualifie de respectueuse et responsable des clients, qui ne rechignent pas à laisser leurs coordonnées et acceptent les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Vanessa a même mis ces longues semaines au profit pour recharger les batteries et développer de nouveaux projets. En effet, aux traditionnelles " cups " de pâtes (fraîches et faites rue de Campine) présentées en huit sauces différentes et aux desserts maison, s’ajoute le tacos à l’italienne, le " Taco’s street food ". Il s’agit d’un wrap composé de pâtes, de la sauce, du fromage et des légumes. Les produits sont tout aussi frais, il est vendu au prix de 5 euros. Un produit d’appel qui devrait agrandir la clientèle.

Une période de confinement dramatique pour des centaines d’entrepreneurs et de commerçants mais qui a décidé Vanessa à aller de l’avant et de voir le souci sous un autre angle, pour le transformer en opportunité.