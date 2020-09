Top 3 des erreurs de tri des déchets organiques

En termes de quantité, c’est un résultat très satisfaisant, par contre en termes de qualité du tri des déchets organiques, on peut mieux faire !

Emballages de salades, les filets de fruits (ex :filet d’oranges), les petits emballages de bonbons ou encore les films alimentaires, ce sont des plastiques qui ne sont pas biodégradables. Pour la plupart, ce sont des déchets qui doivent être jetés dans le sac bleu PMC ou le sac transparent selon la commune dans laquelle vous habitez. Pour savoir si l’emballage est biodégradable, il faut que le label ok compost figure sur l’emballage.

2) Les plastiques rigides

C’est assez étonnant mais on retrouve énormément de déchets plastiques issus de la salle de bain. Les plus fréquents sont les flacons de shampoing, de douche, les brosses à dents, ou encore les cotons-tiges. Les flacons en plastique vont dans le sac bleu PMC, les brosse à dents jetables et les cotons-tiges vont dans la poubelle d’ordures ménagères.