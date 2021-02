ToO Gin : un gin too good made in Liège

Vous êtes amateur de Gin et vous aimez notre belle Province ? Laissez-nous vous présenter ToO Gin, votre prochain apéro coup de cœur !



Lancée il y a tout juste un an, cette marque de Gin est née tout d’abord d’une belle histoire d’amitié entre Vincent et Raphael, deux habitants de Rouvreux qui étaient d’abord voisins avant de devenir amis.

Leurs intérêts communs pour le partage et les moments festifs les ont menés à parler projet.

Et c’est lors d’une de leurs nombreuses conversations destinées à refaire le monde qu’ils décidèrent de lancer un Gin, leur Gin.



Les composants et arômes



Après de nombreux tests et de (très) nombreuses dégustations, Raphael et Vincent ont réussi à trouver l’accord parfait entre amertume et douceur.

Composé d’alcool de grains de très grande qualité, d’arômes herbacés, d’estragon et de basilic mais aussi de citron vert, ToO Gin est un alcool au nez exceptionnel et à la bouche gourmande…

" On voulait quelque chose qui n’était pas trop fruité ni trop sucré. On voulait plutôt utiliser des herbes fréquentes de cuisine, ce qui donne cet arôme plutôt herbacé ", nous confie Vincent L.



L’avantage de ces arômes est que vous pouvez non seulement déguster le gin en apéro mais vous pouvez également l’utiliser pour déglacer vos préparations (comme du poisson) ou encore le déguster " on the rock " en digestif avec un petit zeste de citron vert bien sûr pour parfaire le goût.

Si vous désirez par contre le déguster en apéro, on vous conseille d’utiliser plutôt un tonic neutre et non aromatisé afin de ne pas gâcher les saveurs de votre ToO Gin.





Un projet local

En plus d’être eux-mêmes issus de Sprimont, les créateurs de ToO Gin ont décidé de collaborer un maximum avec des entreprises locales.

Par exemple, le design du label a été créé par la marque " Moshi-Moshi " de Beaufays. Le producteur du Gin vient de Verlaine, le packaging d’une entreprise située à Herstal et les verres compris dans la boxe proviennent quant à eux de Soignies.

Un projet qui s’exporte

Après avoir vendu en Cité Ardente dès le début du projet. Vous pouvez désormais retrouver votre bouteille de " ToO Gin " dans plusieurs points de vente en Wallonie.

Ils comptent aujourd’hui environs 70 partenaires que vous pouvez retrouver via leur site " ToO Gin "

Et puis si vous désirez suivre leurs actus en détail, n’hésitez pas à aller faire un tour sur leur page Facebook.