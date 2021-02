Tinlot : une véritable cabine de soin se déplace chez vous et/ou à votre travail lors de vos pauses

Si vous êtes un habitant de Tinlot, vous avez très certainement déjà croisé la route de Jessica Doucet , une esthéticienne qui arpente les routes de la région depuis 2014 avec son centre d’esthétique mobile . Bon certes, depuis début 2020, ses passages se sont faits plus rares mais dès le 1er mars prochain, Jessica espère reprendre les commandes de son " Bus Beauté " afin de venir reprendre soin de vous.

Comme beaucoup de professionnels de son secteur, Jessica a mis tout en place pour que son salon mobile soit adapté aux mesures sanitaires demandées.

Elle ne reçoit en effet qu’une seule personne à la fois dans la cabine et a fait installer un système de filtration de l’air.

En plus de ces précautions, Jessica Doucet a profité de cette longue pause de 4 mois pour installer un nouveau chauffage, une nouvelle climatisation et de la nouvelle décoration.