Theux : le parc animalier Forestia peut enfin vous ouvrir ses portes

Dès ce samedi 13 février, le parc animalier Forestia aura le plaisir de rouvrir ses portes après de longues semaines d’arrêt forcé. Pour rappel, le parc a été contraint de fermer à la veille des vacances de Toussaint. Vacances qui ont pour habitude d’amener de nombreux visiteurs à cette période de l’année.

On parle donc ici d’un véritable soulagement pour les équipes qui vont pouvoir à nouveau vous accueillir dans leurs 44 hectares de parc dès ce week-end.



Une nouvelle réjouissante pour tous

Les équipes sont déjà dans les starting-blocks et mettent tout en place pour que tout soit prêt dans quelques jours.

"Cette interaction avec les clients va faire du bien à tout le monde", nous confie Noémi Hennen, responsable de la communication du parc.

Même les animaux semblent être impatients de retrouver ce contact avec les visiteurs car eux aussi, ont l’habitude d’avoir des interactions. Même s’ils n’ont manqué de rien ces derniers mois, ils seront contents d’avoir un peu plus de contact.



Des mesures sanitaires toujours d’application

Concernant les mesures sanitaires, elles restent les mêmes que celles qui ont été mises en place lors de la première réouverture à savoir :

- Vous inscrire au préalable via le site

- Limiter votre visite à votre bulle familiale

- Port du masque obligatoire



Infos supplémentaires

Bonne nouvelle pour les gourmands, les responsables du parc comptent installer un “take away” à l’extérieur du parc. Cela vous permettra de profiter d’avantage avec votre bulle tout en respectant les règles sanitaires bien évidemment.



Forestia va pouvoir rouvrir également les portes de son parc aventure ! Cela permettra de pimenter encore plus vos sorties familiales !



Pour plus d’informations sur le parc et pour effectuer une réservation, nous vous invitons à vous rendre sur leur site : FORESTIA.