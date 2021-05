The Cake shop : découvrez les incroyables créations gourmandes de la Liégeoise Emilie Berode

Avez-vous déjà remarqué sur le Net cette tendance pour les "Cakes design", cet art culinaire qui consiste à créer des gâteaux d’exception qu’on commande très souvent pour une occasion particulière ? Si oui, vous vous êtes certainement déjà dit que vous alliez finir par passer commande.

Si ce n’est pas encore le cas et qu’un anniversaire se profile à l’horizon, nous avons une adresse pour vous : "The Cake Shop" par Emilie Berode, une jeune liégeoise de 21 ans, diplômée en pâtisserie et qui vient d’entamer une 7ème année en Chocolaterie.

Un concept lancé il y a 4 mois avec sa maman

Emilie Berode (gauche) et sa maman posent aux côtés de Pascal avec une délicieuse création réalisée par Emilie (The Cake Shop). © Vivacité Tout a commencé il y a 4 mois. A seulement 21 ans, Emilie a décidé de créer sa petite boutique en ligne en bénéficiant du statut d'"étudiant entrepreneur" et a lancé son super projet " The cake shop ". Emilie collabore avec sa maman. Celle-ci s’occupe du versant communication et comptabilité et Emilie se consacre entièrement à la pâtisserie afin d’offrir à ses clients, une expérience gustative inoubliable.

Sa spécialité ? Le cake design !

Création d'Emilie Berode (The Cake Shop) © Vivacité Depuis toute petite, Emilie est passionnée par les gâteaux grâce à sa grand-mère qui lui a transmis cette passion.

C’est déjà très jeune qu’elle décide donc de réaliser d’incroyables gâteaux sur mesure selon les désidératas des clients.

Et avec Emilie, vous pouvez tout choisir ! Les goûts, la couleur, la taille, des drip cake (gâteaux dégoulinants), etc

Comment commander ?

. © The Cake Shop Les commandes s’effectuent exclusivement en ligne sur Facebook ou Instagram pendant la semaine.

Vous pouvez ensuite aller retirer votre commande les week-ends dans la petite boutique d’Emilie, située à Faimes.

Si vous cherchez des gâteaux magnifiques qui vont en mettre plein les yeux et plein les papilles à vos amis, vous êtes donc au bon endroit. Que ça soit pour un anniversaire, un mariage, un baptême ou juste pour vous faire plaisir (parce qu’il n’y a pas besoin d’occasion pour manger de gâteaux, n’est-ce pas ?), il vous suffit de contacter Emilie via sa page Instagram ou sa page Facebook : The Cake shop.