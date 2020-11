Testez sans plus attendre les croquettes artisanales produites par Home Made Croquettes

Chênée : 16 saveurs de croquettes " maison "

C’est l’histoire de 3 amis d’enfance qui se sont lancé dans la fabrication artisanale de croquettes. Nous les avions rencontrés en 2017 et aujourd’hui pas mal de choses ont changé tant au niveau de l’équipe qu’au niveau de la fabrication.



Commençons par l’équipe ?

HMC Belgium c’est l’affaire d’Arthur Simonon et Quentin Peeters car Loïc Gaupin, le troisième comparse, est parti pour d'autres ambitions professionnelles. L’entreprise est toujours familiale car la maman d’Arthur et le papa de Quentin travaillent à la production tandis que le meilleur ami de Quentin est engagé comme responsable commercial, le chauffeur-livreur est également de la région tout comme les étudiants de la commune. C’est important pour HMC d’engager des personnes de la région.



Où les retrouve-t-on désormais ?

Vous les trouvez toujours en grande distribution mais aussi dans les magasins locaux, les boucheries et surtout, depuis peu et pour notre plus grand plaisir : ils livrent à domicile entièrement gratuitement !



Pour ce qui est du processus de fabrication, ont-ils changé quelque chose ?

Le succès des croquettes proposées par ses amis d'enfance originaires d’Embourg cartonne. Au fil du temps, ils ont amélioré leurs recettes.

Ils ont changé leur mode de fabrication pour vous proposer des croquettes allégées, sans béchamel, sans huile de palme et sans beurre. Tout cela est remplacé par de l’amidon de maïs. Ce procédé est tout à fait unique en Belgique et permet à leurs croquettes de gagner en saveur et en goût.



Elles sont donc toujours tout à fait naturelles ?

Effectivement car elles ne contiennent ni colorant, et sont fabriquées à partir d’ingrédients locaux comme le fromage de Herve, le foie gras wallon… Et pour la croquette italienne par exemple, ils ont trouvé un jambon belge, qui ressemble aux spécificités du jambon de Parme et dont le prix est même plus élevé ! Cela permet de faire vivre des artisans régionaux, de travailler de la qualité en utilisant les meilleurs produits de notre terroir. C’est ainsi que pour leur croquette de fromage classique ainsi que la 3 fromages, ce ne sont pas moins de 5 fromages différents liégeois qui sont utilisés pour arriver au résultat voulu !



Au niveau de la composition, il existe une grande différence entre l’artisanal et l’industriel ?

Savez-vous que très souvent le 1er ingrédient qui entre dans la composition des croquettes surgelée, c’est l’eau ! Suivent des tas d’ingrédients comme les stabilisateurs, les colorants, les émulsifiants et autres joyeusetés. Ici évidemment rien de tout cela ! Avec HMC la croquette gagne ses titres de noblesse.



Avec la livraison à domicile, on ne se prive plus de bonnes croquettes…

Surtout que leur choix est vaste et que vous pouvez choisir entre 16 variétés de croquettes. Mais attention, comme souvent quand vous avez un bon produit, vous êtes copié mais l’original est toujours meilleur que la copie. Certains vous proposent sous le label " artisanal " des croquettes industrielles… Le logo de HMC vous garantit la qualité du produit.



Petit conseil pour une belle cuisson ?

Généralement les croquettes livrées à la maison par HMC sont surgelées. Il vous suffit de les plonger dans l’huile chauffée à 170° pendant 7 minutes et elles seront dorées à souhait et bien entières. Pourquoi ne vous laissez-vous pas tenter par une croquette de volaille au foie gras ou une au fromage et à la truffe ?

Liste des croquettes surgelées disponibles et à commander en ligne en cliquant ici !