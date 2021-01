Testez la délicieuse recette de crêpes faites à base de farine du moulin de Val-Dieu

Pour confectionner de bonnes crêpes, il vous faut des œufs, du lait et de la bonne farine ! C’est donc à la découverte d’un des derniers moulins de la région que je vous emmène sur le plateau de Herve avec le moulin de Val-Dieu.



C’est donc un moulin qui a une histoire ?

L’histoire commence en 1216 mais si le moulin de Val-Dieu a plus de huit siècles d’existence, son évolution à travers le temps a permis à cette PME actuelle, dans ce monde en perpétuelle mutation où la mondialisation gagne du terrain chaque jour, de garder toute son identité.

Si je vous en parle aujourd’hui, c’est qu’en juillet 2020 le moulin Meyers d’Hombourg (commune de Plombières) et le moulin de Val-Dieu se sont unis tout en gardant leurs spécificités. Le moulin Meyers travaille les farines à destination humaine tandis que celui de Val-Dieu reste à destination animale.



Nous allons nous concentrer sur le moulin Meyers ?

En 2020, lorsque Philippe Meyers, propriétaire du moulin, marque son intention d’arrêter l’exploitation de celui-ci, Benoît Brouwers décide de le racheter et de poursuivre les activités sous la dénomination " Les Moulins du Val-Dieu ".



A propos de la farine, est-elle différente de celle que l’on trouve dans le commerce habituellement ?

Les farines sont issues de l’agriculture raisonnée en circuit court. Le moulin du Val-Dieu travaille avec des agriculteurs régionaux qui livrent directement leurs céréales au moulin. Les variétés de céréales sont choisies en collaboration avec eux. Celles-ci sont sélectionnées en fonction de leurs qualités technologiques et leurs capacités d’être cultivées dans le respect d’une agriculture raisonnée. Cela veut dire que les farines sont issues de blés panifiables bien connus pour leurs qualités qui ne nécessitent aucun adjuvant ou additifs pour bien travailler et lever.



Il y a donc farine et farine

En Belgique, la majorité (75% de la farine panifiable belge) des céréales panifiables sont moulues en Flandre et seulement 8% du blé panifiable wallon est moulu en Wallonie dans une vingtaine de meuneries boulangères de tailles différentes. La concurrence du blé panifiable d’Europe de l’Est est rude. Ce qui est important à retenir c’est que de façon générale, les minoteries industrielles utilisent pour moudre des cylindres métalliques tandis que les moulins plus artisanaux utilisent des meules de pierres. La différence de rentabilité est à l’origine d’une forte diminution des meules de pierre au cours du 20ème siècle mais cette technique connaît un renouveau.



C’est donc une passion…

Effectivement car ici les céréales passet par 12 moulins avec des serrages de rouleaux différents qui mènent à une farine de plus en plus pure ; la finesse de la farine est améliorée à chaque passage de rouleau. Et si vous voulez comparer avec des minoteries industrielles, ici on produit 4.000 à 4.500 tonnes de farine par an.

L’absence de produit chimique est même poussée à l’extrême car aucun produit chimique n’est utilisé pour nettoyer les différents lieux de production et pour lutter contre les insectes, ce qui est le premier problème dans un moulin, ils travaillent avec des mini-guêpes qui mangent les œufs des mites de farine.



Peut-on trouver différents types de farines au moulin de Val-Dieu ?

Il y a évidemment la farine blanche que vous utilisez aussi bien en boulangerie que pour réaliser vos pâtisseries et puis vous avez le choix entre les farines grises, au seigle, aux céréales, aux noix… Vous trouverez votre goût entre les farines intégrales ainsi que des mélanges de farines et de graines.



Où puis-je retrouver ces farines ?

Dans de très nombreux endroits, de la petite épicerie aux moyennes et grandes surfaces en passant par les magasins à la ferme.

Puisque nous approchons de la Chandeleur, je vous propose ma recette de crêpes. Petit truc pour éviter les grumeaux dans la pâte, je la prépare la veille et j’obtiens des crêpes fines à souhait.

Page Fb : La Meunerie du Val Dieu

http://www.meunerieduvaldieu.be/

087 68 01 84