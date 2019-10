" Terre en Vue " ou l'histoire des grands navigateurs, une exposition au Centre Touristique Laine et Mode de Verviers

Les grands voyageurs de jadis comme Colomb et Magellan sont au centre de la nouvelle exposition temporaire qui vient de s'ouvrir au Centre Touristique Laine et Mode de Verviers, une exposition créée de toute pièce par l'équipe animation du musée qui durera près de deux ans puisqu’elle sera visible jusqu’au 31 mai 2021! La création du CTLM est prestigieuse à plusieurs égards : de longs mois de préparation, une scénographie originale et interactive, bien documentée et superbement illustrée d’objets divers et de constructions faites sur place.Le thème de l’expo " Terre en vue " met en scène les différentes périodes historiques des grands aventuriers des mers : Christophe Colomb parti pour les Indes, James Cook et ses voyages dans l’océan pacifique, Magellan, l’explorateur portugais, ou encore Abel Tasman découvrant la Tasmanie, pour ne citer qu’eux.L’exposition a pris ses quartiers dans toutes les salles du 3ème étage du musée et occupe 500 mètres carrés.

Bateaux, armes, méduses,…

Le visiteur est accueilli dans une salle consacrée aux Phéniciens, aux Barbares et aux Vikings où l’on peut admirer un drakkar reconstitué, puis il pénétrera dans la " salle des Nations " avec cartes, atlas et divers outils de navigation, avant de prendre le couloir des légendes où de grandes méduses caressent le cuir chevelu, puis de se diriger vers une salle consacrée aux bateaux de corsaires dont un immense bateau reconstitué avec canon, cordages etc., Armes, épées, armes à feux, porcelaine et bien d’autres curiosités y sont également exposés ; enfin le visiteur accostera sur une île à la nature généreuse où une énigme sera à résoudre.

De nombreux prêteurs

Cette exposition est donc une œuvre collective du Centre touristique verviétois, coordonnée par la cheffe de projet Dorothée Luis qui animé une équipe durant dix-huit mois ! Il a fallu fabriquer les décors, les costumes, monter la scénographie et bien entendu récolter de nombreuses pièces prêtées par différents organismes. " Nous avons travaillé avec des partenaires dont certains nous sont très fidèles, explique Michèle Corin, directrice du CTLM, notamment le Musée de la Vie Wallonne à Liège, mais aussi les Musées de Verviers qui ont notamment prêté de très anciens atlas et des porcelaines. Nous avons reçu également des pièces du musée africain de Namur, des musées liégeois Muvilum et Mulum, du musée de Mariemont à Morlanwelz, de l’asbl AM Arsenal qui a prêté des bateaux en modèle réduit, ou encore du musée de la Médecine de l’Hôpital Erasme à Bruxelles".

La pièce la plus marquante de l’expo et plus vraie que nature est cet immense bateau de corsaire, construit uniquement avec des matériaux de récupération, une œuvre signée de l’artistes LGH. des musiques d’ambiance et des bruitages accompagnent les visiteurs durant tout leur parcours.

Au final, " Terre en Vue " est une formidable immersion dans le quotidien des grands explorateurs : il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les objectifs sont d’instruire et de divertir. Un important volet scolaire est évidemment prévu avec de nombreuses visites déjà programmées ; pour Monsieur et Madame Tout le monde, on peut visiter l’expo soit seul, soit avec un autoguide, soit en groupe avec une animatrice sur réservation.

" Terre en Vue " au Centre Touristique Laine et Mode, 30 rue de la Chapelle à Verviers, visible jusqu'au 31 mai 2021 du mardi au dimanche de 10 à 17h – 087/307920 - Site web : aqualaine.be.