Tendance en cette fin d'année 2020 : le sapin de noël en bois

Chaque année au moment de faire votre sapin de noël, vous êtes nombreux à hésiter entre le véritable sapin naturel et le sapin synthétique qui a rencontré un grand succès ces dernières années.

Mais il y a une tendance écologique qui s’installe de plus en plus chez nous, c’est celle du sapin de noël en bois.

Plusieurs artisans s’y sont mis, pour le plus grand bonheur des amateurs. Mais du côté de Dison, un couple d’artisans rencontre un véritable succès depuis l’année dernière.



Steph&Be, Stéphane et Bérengère, ont en effet lancé leur production de sapins de Noël en bois en 2019 et ont tout de suite rencontré un véritable succès. C’est pourquoi ils ont pris la décision de lancer les commandes beaucoup plus tôt cette année. Et on peut dire que c’est déjà un véritable succès !

Les commandes affluent en effet en masse, et nous ne sommes qu’à la mi-octobre. Mais rassurez-vous, même s’ils ont un carnet déjà bien rempli, il n’est pas encore trop tard pour commander le vôtre.

Si vous désirez acquérir cette petite merveille jolie et écologique cette année, il suffit de vous rendre sur la page Facebook du couple "StephetBe Balaes-Even".



Prix et dimensions

Les dimensions proposées vont entre 50 centimètres et près de 2 mètres de haut.

La qualité est quant à elle irréprochable et ces modèles en bois comportent beaucoup d’atouts comme leur durée de vie relativement longue (entre 10 et 20 ans).

Les prix quant à eux vont de 60€ HTVA à 180€ HTVA. Même si cela peut sembler onéreux, on oublie vite le prix une fois qu’on voit la qualité et la durabilité du produit.



Une production locale

Le bois ainsi que toutes les pièces qui leur servent à l’assemblage de ce modèle proviennent de commerces de la région. Vous pouvez également acheter des décorations de noël complémentaires réalisées par le couple.



De la fabrication au recyclage

Leur production de sapins de Noël en bois connaissant un véritable succès, ce travail laisse derrière lui une très grosse quantité de copeaux que le couple refuse de gaspiller. C’est pourquoi Stéphane et Bérengère viennent de lancer un appel au public qui serait intéressé par les copeaux. Cela peut être très pratique pour vos jardins, vos poules, et bien d’autres choses…

Si vous désirez être l’heureux acquéreur de ces copeaux, rendez-vous sur leur page Facebook StephetBe Balaes-Even