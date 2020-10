Tamara Payne (Stacy Star) évoque son arrivée dans le Grand Cactus

Le Grand Cactus revient ce jeudi 15 octobre à 20h35 sur Tipik. Au programme : l’arrivée de Mathieu Michel au gouvernement, l’annulation de la Foire de Liège et les mesures sanitaires dans le secteur Horeca. Sans oublier les duplex de James Deano avec des personnages Disney qui subissent les pertes d’emplois dans les parcs d’attraction, les Actus en Vrac, la parodie de Jardins et Loisirs, et le Micro-Terroir de Freddy Tougaux.

A cette occasion, Tamara Payne, la petite nouvelle de la bande que les internautes connaissent bien pour son personnage de Stacy Star, était de passage dans le studio de Vivre Ici avec Charlotte Piette, de l'équipe de production.

L'occasion pour la comédienne d'évoquer son arrivée dans l'émission et son actualité: un doublage dans un dessin animé.

Retrouvez la bande du Grand Cactus ce jeudi 15 octobre dès 20h35 sur Tipik !