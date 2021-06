Sylvain Plouette, de retour sur scène, "n’est pas tout SOL dans sa tête"

Le metteur en scène se réjouit plus que tout de pouvoir présenter ce nouveau spectacle, mais déplore tout de même les conditions de cette "fausse réouverture" : "Là on le fait pour relancer les choses, parce qu’on en a besoin, mais les conditions sanitaires sont telles, qu’il ne sera pas possible de fonctionner de cette manière sur du long terme".

Grand admirateur depuis son plus jeune âge des textes du Canadien décédé en 2005, Sylvain Plouette est fier de pouvoir présenter cette adaptation composée par ses soins : "J’ai essayé de reprendre ses textes dans son ensemble pour que ça tienne dans un spectacle. Il y a des textes que j’aime beaucoup, mais que je n’ai pas repris parce que ça n’était pas cohérent avec le reste du spectacle. J’ai aussi été beaucoup aidé par Angel Ramos Sanchez", continue-t-il.



Il y a beaucoup de jeux de mots, de mots inventés, c’est drôle, c’est cruel, c’est humain

Lors d’une première représentation le 1er mai dans le cadre de l’opération Still Standing For Culture, Sylvain Plouette a déjà eu l’occasion de bénéficier d’un premier retour du public : "On m’a notamment dit que le sujet était très actuel bien que les textes datent des années 70-80. On parle de l’humain, de la nature, de la solitude, du couple, de géopolitique, mais on reste dans l’humour et la légèreté avec beaucoup d’humanisme", finit-il par conclure.

Retrouvez Sylvain Plouette dans "Je ne suis pas tout SOL dans ma tête" à la Courte Echelle du 9 au 11 juin à 20h.