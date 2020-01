Superbe brochette d'artistes pour les 30 ans de scène de Didier Boclinville

Eh oui ! Déjà 30 ans que Didier Boclinville sévit sur les scènes liégeoises et autres.

Liégeois dans l’âme, c’est dans la Cité Ardente qu’il a choisi de fêter cet anniversaire et qui plus est, à la Comédie en Île ! C’est là qu’il a créé son dernier seul en scène " Bistro Didier " et c’est ce spectacle qu’il jouera du 28 janvier au 2 février 2020. Dans ce spectacle écrit et mis en scène par Gisèle Mariette et Stéphane Hénocque, Didier interprète une kyrielle de personnages dont il a le secret. Secret qu’il va partager puisque durant ces six représentations, ses invités vont se prêter au jeu d’endosser les costumes des différents rôles initialement joués par le trentenaire (de métier). Chaque soirée sera donc unique !