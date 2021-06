"Studio 20" : le nouveau centre de karaoké de Malmedy où vous pouvez donner de la voix… en toute discrétion

Chanter fait un bien fou, mais chanter aux oreilles de tous n’est peut-être pas ce qui vous met le plus à l’aise. Le nouveau centre de karaoké "Studio 20", situé sur le site d’Intermills à Malmedy a la solution pour vous faire passer un bon moment en chansons… et en toute discrétion.

Pour gagner du temps dans la sélection de vos chansons, des playlists sont déjà préétablies. Deux grands écrans sont également placés dans chaque pièce : "Si vous n’avez pas spécialement envie de chanter et que vous voulez simplement profiter d’un endroit cosy, c’est possible aussi. Nous avons à disposition deux versions des musiques de notre catalogue, avec ou sans paroles . Une soirée musicale sans chanter est donc envisageable aussi".

Dans ce concept que l’on a déjà pu découvrir en Asie notamment, les différentes salles peuvent accueillir entre 8 et 25 personnes . "Mais libre à vous de choisir votre groupe de quatre, ou même venir seul. C’est une autre ambiance dans ce cas", ajoute Lucas Léonard.

Doté de cinq salles équipées des dernières technologies , mais aussi et surtout insonorisées, le "Studio 20" de Malmedy vous propose un imposant catalogue de chansons : "A chaque pièce son thème. Un thème autour de la musique", assure Lucas Léonard au micro de Pascal Michel dans Vivre Ici. "Mais vous êtes assez libres. Si vous êtes dans la salle rock, vous ne devez pas pour autant chanter que du rock. Nous avons un catalogue de plus de 40.000 chansons et il est le même dans les différentes salles", continue-t-il.

Le service "boissons" est assuré dans les salles du Studio 20. © Studio 20

"Les karaokés sont prévus pour des périodes de 2 heures ou plus en soirée et vous commandez le tout dans la salle : musique, lumière et boissons qui sont directement servies dans les pièces", précise le gérant.

Mais ce n’est pas tout, puisque durant la période de l’Euro, il vous est également possible de profiter des salles pour regarder les matches des Diables Rouges.

Au niveau du budget, prévoyez entre 10 et 14 euros par personnes pour une période de 2 heures : "Cela varie donc en fonction de la capacité et du temps passé dans les salles. Les capacités sont actuellement revues vis-à-vis des autorisations Covid, mais une fois qu’on y sera, on peut compter sur ce budget".

Et puis, rassurez-vous les salles sont bien insonorisées : "On n’entend strictement rien d’une salle à l’autre. Les seules personnes qui vous entendront seront celles que vous avez choisies pour vivre l’expérience", conclut Lucas Léonard.