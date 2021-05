Stop aux bouteilles en plastique, ode à l’eau du robinet

L’été approche, et quand il fait très chaud, il est recommandé de s’hydrater beaucoup et souvent ! Un geste de base pour réduire sa quantité de déchets : stopper l’eau en bouteille plastique.

. © Marko Geber

Influençons les autres par nos actes ? Ne prenez pas ce nouveau geste Zéro déchet comme une anecdote. Avez-vous déjà remarqué comme les enfants nous imitent, nous écoutent et répètent nos actes et nos paroles ? Montrons l’exemple. Alors, vos petits gestes, vous nouvelles habitudes réduiront non seulement vos déchets, de plus en plus, mais influenceront les générations suivantes, à qui vous donnerez les clés. Alors, rien que pour ça, ça vaut la peine.