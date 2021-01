Sprimont : la Distillerie Du Fays a l'alambic créatif

La distillerie artisanale a été créée en octobre 2018 et son premier produit était le Nomdi Gin qui a directement connu un succès fulgurant ! Ensuite Alain Joiret a étendu sa gamme mais avec toujours le même souci d’une distillation artisanale.



Cela veut dire qu’il dispose d’un alambic ?

Contrairement à d’autres " distillateurs " qui ne fabriquent plus leur propre alcool, la distillerie du Fays travaille avec un alambic en cuivre prénommé Camille, et doté d’une capacité de 250 litres, ce qui lui permet de produire environ 300 bouteilles pour chaque lot. C’est dans cet alambic que l’alcool, après macération, cuit lentement afin d’en extraire tous les arômes. Le processus dure plus de 10 heures.



Donc il y a le Nomdi Gin et d’autres produits ?

Cet été, c’est " Ké Brol ", une version revisitée de l’Aperol, qui a connu le succès. Ké Brol est confectionné à partir d’une macération de rhubarbe dans l’alcool à laquelle Alain ajoute de la quinine, de la gentiane et de la fleur d’hibiscus pour la jolie couleur. Sa particularité est que cet apéro contient moitié moins de sucre que celles du commerce et est plus goûteux.



D’autres choses ?

Après Ké Brol, découvrez le Ké Génépi ! Pour le confectionner, Alain achète son génépi sauvage auprès de 2 petits fermiers italiens et il distille cela ensuite dans son alambic. Résultat : un génépi plus fin et également moins sucré car notre distillateur n’y ajoute de 10% de sucre contre jusqu’à 25% pour d’autres marques.

Et enfin, en association avec la Houblonnière de Dolembreux, Alain a distillé un gin avec une macération de houblon.

Faisons confiance à notre homme pour nous faire découvrir d’autres spiritueux tout droits sortis de son alambic car, comme il me le confiait, durant la pandémie il a créé de nouveaux produits… A découvrir !

