Sprimont : des casquettes avec une touche écoresponsable

Quand on n’est pas le plus malin, faut essayer d’être le plus rusé

Antoine Braibant a choisi le modèle "truckers" c’est-à-dire avec le filet par-derrière. L’avant de la casquette est sur un ton noir et orange avec pour logo un renard. "Quand on n’est pas le plus malin, il faut essayer d’être le plus rusé", rigole Antoine Braibant. D’où le nom wiseness, que l’on peut traduire par "agir de ruse".