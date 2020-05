Soutenez les 48 heures Relais de Donceel au profit du C.H.U

Plus

Ce vendredi, Michel Vincent recevait Christopher Perin. Celui-ci organise 48 heures de course à pied au profit du CHU. Pour vous occuper pendant ces longues journées de confinement, vous vous êtes sans doute mis à la course à pied. Christopher Perin fait partie de ces passionnés. C’est un habitué des courses " solidaires " puisqu’en 2019, il a couru 70 km et rapporté 1518 € en 2019 pour Viva For Life.

48 heures de course à pied À partir d’aujourd’hui à 19 heures et pendant deux jours, il organise une course relais avec des habitants de Donceel au profit du CHU de Liège. L’organisateur raconte : " C’est une initiative entre amis et habitants du village. Nous allons nous relayer, chaque participant à une heure prédéfinie. Je commence de 19 heures à 20 heures dans une boucle de 1,6 km. Il ne sera pas question d’attendre le prochain participant. Si j’ai fini ma boucle avant l’heure, je la continue pour la terminer. " Il poursuit : " Pendant ce temps-là, le prochain participant démarre sans avoir de contact avec moi. Quand c’est terminé, chacun rentre dans son véhicule et rentre chez lui. "

Joindre l’utile à l’agréable Après discussion avec les autorités communales et la zone de Police de Donceel, Christopher Perin affirme que ce n’est pas un événement puisque nous sommes toujours en confinement. Cette initiative a pour but de joindre l’utile à l’agréable. Les autorités tolèrent l’initiative si les participants respectent tous les règles. Il insiste sur le fait que ceux qui ne courent pas doivent rester chez eux. Parmi les participants, se trouve un invité spécial. " Le bourgmestre va participer. Il va courir de 23 heures à minuit. Vous pouvez l’encourager sur les réseaux sociaux, nous serons régulièrement en live. Tout se passe sur les réseaux sociaux comme ça, nous pouvons profiter chacun de notre côté et bénéficier de l’action à distance. " explique Christopher Perin.

Ne vous déplacez pas. Dans cette course, il y a un total de 36 participants. Christophe Perin assure qu’il y a assez de participants. " S’il manque quelqu’un, je veux bien remplacer un absent mais j’ai des amis qui vont courir le jour et la nuit qui sont en pleine forme." conclut Christopher Perin. Il est très important de souligner qu’il ne faut pas vous déplacer pour les soutenir. Restez chez vous et soutenez l’action sur la page Facebook de l’événement. Ce dimanche à 19 heures, Christopher Perin comptabilisera le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le montant récolté au profit du CHU de Liège. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de l’événement. Vous pouvez soutenir l’action en faisant un don via le numéro de compte BE16 2400 7780 1074 CHU de Liège. Communication : Fondation Léon Fredericq – 48 heures Relais Donceel.