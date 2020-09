Shopitag, vos premiers pas sur le web

La crise sanitaire et le confinement ont entrainé une situation inédite, à laquelle il a fallu réagir très vite pour écouler des stocks et/ou de la matière première.

La vente en ligne est une bonne alternative et fait partie des nouvelles pratiques commerciales… encore faut-il que l’on soit équipé des meilleurs outils.

L’un de ceux-ci se nomme Shopitag. Créée par Infinity mobile, une entreprise installée à Embourg, Shopitag est une boutique en ligne, simple, utilisable sans réels acquis web ni pouvoirs magiques, à lancer sur le web en 30 minutes.

C’est Benoit Hossay et son associé gantois qui ont créé shopitag, il y a un peu moins de trois ans.

Le cœur de leur activité, c’est la vente digitale. Benoit a une formation de développeur, il a travaillé de nombreuses années en agence avant de fonder infinity mobile qui gère la présence sur la toile de très grandes entreprises et groupes internationaux.

Cela dit, à côté des grands comptes, il manquait une offre sur mesure pour les TPE et les PME, à destination des commerçants de proximité. C’est désormais le cas avec Shopitag, qui se décline sur PC ou en application… Preuve du succès, ce ne sont pas moins de 2.000 boutiques shopitag qui ont été ouvertes dans 19 pays pendant le confinement. Shopitag fonctionne sur base d’un abonnement mensuel de 25 et 45 euros, les deux tarifs offrent évidemment des fonctions différentes. Benoit Hossay se rémunère sur le modèle et garde une commission sur les ventes, il a donc intérêt à ce que son produit fonctionne.

Plus d'infos: www.shopitag.com