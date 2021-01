Se démaquiller sans jeter, c'est possible

Nous, les femmes, nous utilisons en moyenne 6 disques en coton par jour pour se démaquiller et prendre soin de notre peau, soit 180 cotons par mois ou 2 160 par an ! C’est un petit budget en fonction de la marque de coton utilisée mais cela représente surtout des déchets que nous pouvons éviter.

Il existe sur le marché des cotons pour se démaquiller qui sont lavables et donc réutilisables de très très nombreuses fois. Ces cotons réutilisables sont vendus dans la plupart des magasins bio de la région liégeoise mais on peut les trouver aussi sur des sites spécialisés dans le zéro déchet.



Est-ce vraiment plus écologique ?

Oui, laver ses cotons pour se démaquiller est moins polluant que de les jeter tous les jours puisqu’on va diminuer fortement les impacts environnementaux liés à leur production, leur transport, à leur emballage et à leur traitement en tant que déchet.



Qu’en est-il de l’eau nécessaire pour les laver ?

Pour éviter de consommer de l’eau supplémentaire pour leur entretien, on va tout simplement les laver en machine avec le linge de la semaine, c’est-à-dire avec les draps de lit et essuies de bains qui se lavent idéalement à min 40 ° pour enlever toutes les tâches résistantes. Et donc là aussi l’impact environnemental est nul.



Est-ce économique ?

Il est vrai que les cotons réutilisables pour se démaquiller sont plus chers à l’achat que les cotons jetables : pour un paquet de 10 cotons réutilisables il faut compter entre 15 et 25 € selon la matière. Sachant qu’il en faut minimum 20 pour la semaine, cela représente un budget allant de 30 à 50 €, qui est un investissement de départ qui peut paraître important. Par contre, étant donné qu’ils sont réutilisables, vous allez les utiliser plusieurs mois, voire plusieurs années ce qui n’est pas le cas avec les cotons jetables que vous allez devoir acheter tous les deux mois, voir tous les mois. Et in fine, vous dépenserez plus avec les cotons jetables qu’avec les cotons réutilisables.

Conseils pour l’entretien :

Placez vos cotons réutilisables dans un filet pour linge délicat avant de les mettre en machine avec votre autre linge, cela évitera que les cotons se coincent dans les joints du tambour de votre machine. Lavez les disques à une température min de 40 ° pour enlever toutes les tâches de maquillage et de préférence avec une lessive liquide écologique.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be