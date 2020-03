Saveurs de chez nous : une liste des producteurs locaux adaptés à la situation

Durant toute cette période de confinement, Les Saveurs de chez Nous vont vous dresser une liste (non exhaustive) des producteurs locaux qui se sont adaptés à cette situation exceptionnelle. Aywaille : Des fruits et légumes à volonté Il y a quelques mois, nous avions rencontré Kim Etienne au sein de sa petite entreprise de jardinage : Le Fond des Pans à Aywaille. Il nous y expliquait ses productions et son mode de production en attente de certification bio. Kim vend ses légumes plusieurs fois par semaine dans sa petite boutique installée dans un container avant de pouvoir déménager dans son futur magasin.

Comment Kim travaille-t-il ? Dans ses plantations, il continue de travailler comme par le passé et comme il me le précisait : lors de la récolte il faisait déjà très attention à bien se laver les mains entre les récoltes et aujourd’hui, il est encore plus précautionneux.

Des précautions particulières ? Oui, il demande à ses clients de passer leur commande si c’est possible car cela évite le confinement dans son petit magasin. D’autre part, cela a l’avantage que vous êtes sûr c’avoir ce que vous voulez et d’autre part, vous diminuer les risques de contagion. Une fois que vous avez passé votre commande, vous vous rendez sur place et vous appelez Kim (sur son gsm) pour signaler votre présence. Il vous apporte votre commande et vous réglez votre note par virement bancaire. Simple et efficace.

Comment puis-je savoir ce que le Fond des Pans propose ? Chaque semaine, Kim affiche la liste des fruits et légumes sur sa page Facebook. Petite précision : pour ce qui est des fruits, les producteurs auprès desquels Kim s’approvisionne sont tous certifiés bios. C’est ainsi que vous pouvez y trouver des agrumes : oranges de diverses variétés y compris des oranges amères ou des kumkats mais aussi des cédrats et des mandarines… Idem pour les pommes. Kim n’augmente absolument pas ses prix même s’il prend le temps de vous préparer les commandes. Au Fond des Pans- Kim ETIENNE Deigné 93A, 4920 Aywaille 0493/67.47.17 www.aufonddespans.be et page facebook "Au fond des pans" Ouvert le mardi et le jeudi de 15 à 20h et le samedi de 11 à 15h.

Wihogne : Du bon lait cru ! Saveurs de chez nous : une liste des producteurs locaux adaptés à la situation - © Tous droits réservés Cela fait un moment qu’à la ferme Ennot à Wihogne vous pouvez aller vous servir du bon lait cru tout frais. Comme me l’expliquait Mr Ennot, il continue d’approvisionner son distributeur et vous propose le lait cru de ses vaches dans un distributeur automatique disponible 7 jours sur 7 au prix de 50 centimes le litre !! Il s’agit de lait cru et vous devrez le bouillir en rentrant. Petite précision Vous devez apporter votre récipient pour le remplir d’un bon lait de ferme livré en circuit-court. N’oubliez pas de bien laver vos récipients car le lait est un produit sensible. A la Ferme du Vieux Bure à Dalhem, Mireille recommande de passer vos récipients au lave-vaisselle. Adresse et information : Ferme Ennot - Chaussée de Tongres 740 à Wihogne (signalisation sur place). Ouvert 7j/7

Des changements dans les boulangeries Saveurs de chez nous : une liste des producteurs locaux adaptés à la situation - © Tous droits réservés Chez Pelzer à Herstal et Visé ils annoncent à situation exceptionnelle, horaire exceptionnel : À partir de ce jeudi 19 mars, nos magasins seront ouverts tous les jours (sauf le mardi : fermés) : Herstal : 7-13h et à Visé : 7h30-13h. Pour les enseignes de Chez Blanche on se dirige également vers une fermeture des magasins chaque jour à 13h Chacun étant parfaitement conscient de l’importance des gestes de prévention : désinfection des comptoirs, poignées de portes, les bancontact etc. ont effectués plus que régulièrement ! Il est fort à parier que bien d’autres boulangeries pâtisseries appliquent toutes ces règles et mesures d’hygiène et de sécurité. Ainsi, la pâtisserie Egennols de Liège diminue son amplitude horaire et ferme à 16h et demande à ses clients de ne pas entrer à plus de 2 dans le magasin. Ici aussi, Bernard Eggen et son personnel demande que vous passiez vos commandes pour réduire votre temps d’attente. A Malmedy, la boulangerie-pâtisserie Gilon a mis en ligne un système de commande en ligne avec retrait express ! Fini la file d'attente pour commander nos baguettes, nos pains, viennoiseries et pâtisseries. Décidez de l'heure de retrait, payez et c’est prêt quand vous arrivez. Inscrivez-vous dès maintenant sur : https://boulangeriegilon-express.be Boulangerie-pâtisserie Gilon Chemin-Rue 55. 4960 Malmedy 080 51 18 65 www.gilonboulangerie-malmedy.be Pâtisserie Egennols Rue des Guillemins 92. 4000 Liège 04 252 28 79 www.eggenols.be Chez Blanche Beaufays Voie de l’Air Pur 200 T: 04 233 16 68

Chênée Place Joseph Willem 11 T: 04 266 12 61

Crisnée Grand’Route 42 T: 04 222.38.83

Herstal Rue Louis Demeuse 18 T: 04 264 22 65 Chez Pelzer Place Licourt 19 à Herstal. 04 264 04 68

Rue Haute 8, à Visé. 04 379 82 19 Petite pensée également pour tous nos chocolatiers qui à quelques semaines de Pâques décident de fermer leurs portes tout comme les glaciers qui recommençaient la saison… Irène Brône – Saveurs de Chez Nous