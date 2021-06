Saveurs de Chez Nous : des petits plats préparés avec amour à partir de produits hyper frais et sains

La semaine dernière nous parlions du Jardin des Templiers et Marc Pellizzer qui y cultivait des légumes dans le plus grand respect de la terre. Vous retrouviez ses légumes entre autres, chez Potage et Cilou où son épouse, Céline Dethier, les transforme en potages, salades ou autres plats savoureux.

Comment tout cela a-t-il commencé ?

Céline a fait le constat que, quel que soit le milieu, préparer une alimentation saine pour sa famille s’avère souvent compliqué et prend du temps. D’un autre côté, notre passionnée trouvait aussi dommage que tout un savoir-faire et des recettes de famille se perdaient, la passation d’une génération à l’autre ne se faisait plus. C’est ainsi qu’est née l’idée de Potage et Cilou.

On y retrouve des plats cuisinés

. © Potage & Cilou Pour pouvoir vous proposer des plats cuisinés, Céline a dû se former et grâce à Créajob, elle a pu se lancer et apprendre toutes les normes et exigences. C’est ainsi, qu’en 2017, elle ouvre sa sandwicherie épicerie qui cartonne rapidement. A cause du Covid, elle a dû revoir son mode de fonctionnement et mettre sa sandwicherie en veilleuse mais elle propose ses plats en take-away. Pour ce qui est des sandwiches, Céline propose 16 à 18 sortes de tapenades et crudités. Vous imaginez le vaste choix qui s’offre à vous ! Mais comme notre belle dame met un point d’honneur à ne vous proposer que du bon, elle collabore avec un charcutier qui confectionne des charcuteries naturelles sans nitrites ou un boulanger de Blegny qui lui propose un excellent pain. Pour ce qui est des légumes, c’est évidemment du potager du Jardin des Templiers qu’ils sortent.

Pour ce qui est des assiettes en take-away ?

. © Potage & Cilou Imaginez, chez Potage et Cilou vous trouvez 6 à 10 crudités par assiette qui en temps normal vous sont servies sur une terrasse conviviale que Céline espère bien rouvrir en septembre. Durant la pandémie, elle vous envoie une liste des plats qu’elle confectionne. Vous renvoyez le formulaire complété (environ 220 articles par formulaire), et vous récupérez un SMS quand tout est prêt et vous récupérez le tout le vendredi entre 12h et 14h30 ou le samedi entre 9 et 13h. De plus, elle peut composer des plateaux apéritifs, des assiettes de saumon fumé, des plateaux de fromages, des petits pots pour bébé…

Un travail de passionné…

. © Potage & Cilou Et on peut dire que Céline ne compte pas ses heures car entre les commandes à passer, l’administratif à régler, les plats à cuisiner… Céline a vraiment beaucoup de travail et elle aime ça car travailler de manière raisonnée, c’est vraiment une conviction pour elle bien plus qu’un effet de mode. Saviez-vous que sa petite épicerie est aménagée uniquement avec du matériel de récupération ?

Céline a-t-elle d’autres projets en tête ?

. © Potages & Cilou Elle ne manque pas d’idées mais plutôt de temps… C’est ainsi qu’elle aimerait proposer des goûters, des ateliers, des stages… Chaque chose en son temps… Potage et Cilou Rue Sompré 43 à Ivoz Ramet Fb : Potage & Cilou 0497/201.769