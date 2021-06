Saveurs de Chez Nous : découvrez la viande exceptionnelle de la boucherie de la Ferme du Herda

Dans le charmant village d’Ocquier, la boucherie à la Ferme du Herda vous propose une viande exceptionnelle de bœuf et d’agneau ! Pour cette dernière, je tiens à vous raconter encore une belle histoire et à vous présenter un producteur de viandes exceptionnelles à la boucherie de la Ferme du Herda à Ocquier. Partons pour une belle histoire… A la tête de la Ferme du Herda on trouve aujourd’hui Catherine qui était esthéticienne et son mari Christophe qui était éducateur physique. En 1996, ils ont repris la ferme des parents de Christophe et se sont lancés dans une vaste aventure.

Vers la production de viande

© Ferme du Herda et Irène Brône Au départ, ils ont travaillé dans la continuité des parents de Christophe avec un troupeau de vaches laitières mais vous connaissez l’histoire de la crise du lait… C’est alors que Catherine et Christophe se sont reconvertis dans la production de viande de grande qualité. Ils ont choisi de produire une viande d’exception peu connue chez nous : la rouge des prés, une race française de vaches très maternelles qui gardent leur veau près d’elles durant 8 mois. Cette race présente une viande assez typique avec un gras persillé très prononcé et une couleur rouge soutenue. C’est ce gras qui donne une saveur et une jutosité très appréciées des connaisseurs.

Une boucherie à la ferme

© Ferme du Herda et Irène Brône Produire une viande de qualité exceptionnelle et la retrouver dans des boucheries où elle n’est pas nécessairement mise en valeur frustrait un peu Catherine et Christophe. Ils ont donc ouvert une boucherie à la ferme MAIS contrairement à d’autres, ils ont aussi monté leur propre atelier de découpe sur place. En clair, les vaches ne quittent la ferme que pour l’abattoir avant de revenir à l’atelier de boucherie à la ferme. Et là, en collaboration avec un voisin boucher, qu’ils vous proposent des morceaux de choix ! La Ferme du Herda vous propose aussi de la viande d’agneau. C’est un joli troupeau de brebis s’ébat joyeusement en prairie en harmonie avec les vaches. Quant à leur alimentation, elle est constituée essentiellement de productions propres car Catherine et Christophe mettent un point d’honneur à élever leurs animaux dans le plus grand respect du bien-être animal et comme ils en sont les premiers consommateurs, vous imaginez bien qu’ils y mettent tout leur cœur. Catherine aime d’ailleurs rappeler que leur devise est " la qualité et la fraîcheur pour votre assiette ! "

Comment se procurer ces morceaux de choix ?

Vous avez l’occasion de commander des colis de viande à partir de 7kg 500 ou vous rendre à la boucherie et acheter au détail mais comme le dit l’adage : l’essayer, c’est l’adopter ! Comme l’atelier de boucherie est sur place, cela vous permet une constance dans les morceaux que vous aimez. Catherine et Christophe souhaitent nous faire découvrir une initiative de 3 jeunes d’Ocquier qui viennent d’y ouvrir une petite épicerie de produits locaux et de plats à emporter avec laquelle nos amis collaborent. " O bocal verre " situé au cœur du village d’Ocquier vous propose des plats à emporter, un service traiteur et des dégustations et découvertes de produits locaux. Ce week-end, dans le cadre du jogging d’Ocquier et de la fête de la Guingette de la piscine ces 3 amis vous proposent de déguster la viande de la boucherie de la Ferme du Herda. A découvrir absolument !

6 images © Ferme du Herda et Irène Brône © Ferme du Herda et Irène Brône © Ferme du Herda et Irène Brône © Ferme du Herda et Irène Brône

Plus d’infos…

O Bocal de Verre Grand’Rue 43A à 4560 Ocquier 0491 87 52 55 Catherine & Christophe Lomba Boucherie de la ferme du Herda 18 Rue Haya à 4560 Ocquier (route vers Durbuy) 0476/840652

Saveurs de Chez Nous : merci à nos producteurs locaux ! - Vivre Ici Liège - 23/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Vivre ici Liège en streaming sur Auvio. Voir la vidéo