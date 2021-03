Sami Cooreman, notre funambule de l’extrême se rapproche d’un nouveau record de Belgique

On va prendre un peu de hauteur avec Sami Cooreman, un Amaytois passionné d’alpinisme.

Mais sa discipline à lui, c’est plutôt la "highline", une sorte de somnambulisme à grande échelle pouvant proposer des parcours de plus de 1000 mètres vous suspendant dans le vide, à 50 mètres de haut sur une sangle de 2,5cm de large.

Bon, vous l’aurez compris, cela demande beaucoup d’heures d’entraînement mais aussi (et surtout) beaucoup de courage !