Saint-Valentin : Une box gourmande pour faire fondre votre bien aimé(e)

Cette année, comme nous ne pourrons pas fêter la Saint Valentin au resto malheureusement, on vous propose de découvrir un chouette concept qui vous permettra tout de même de marquer le coup avec votre bien-aimé(e) : la Box Saint Valentin à réaliser chez vous !

Ce concept hyper astucieux a été mis en place par Sophie’s Kitchen et Mimi pâtisserie, deux pâtissières liégeoises qui adorent vous faire plaisir en collaborant sur des projets comme celui-ci.

Cette box spéciale Saint Valentin contient les ingrédients et le matériel nécessaires afin de réaliser un dessert qui fera fondre votre cher(e) et tendre…



Description de la box

Le dessert proposé se compose comme suit : un délicieux fond de tarte en sablé garni d’une frangipane framboise, décoré d’une délicate mousse à la vanille et brunoise de litchis en forme de cœur à déposer dessus, glaçage miroir rose tendre et petits décors

Mélanie et Sophie vous proposent une box complète pour la bonne réalisation de ces jolies tartelettes cœur… (les quantités et moules sont prévus pour 8 desserts).

La box comprend :

Le kit tartelette mini-cœur de Silikomart : 8 formes de cœur en cerclage pour la cuisson et 1 moule de 8 empreintes pour la mousse (valeur du kit : 29,90€)

Le glucose

La poudre d’amande

Une gousse de vanille de 4gr de super qualité (du Comptoir des épices à Stembert)

Le lait concentré sucré

La gélatine qualité Or

Le colorant rose

Le chocolat blanc Callebaut

Le chocolat noir Callebaut (pour la réalisation des flèches de cupidon)

Framboises séchées et Bleuets pour la décoration

Un gabarit flèche + 1 mini poche à douille (pour les décorations)

Et le plus important : La fiche de recette pas à pas, avec toutes les photos, la liste des courses et la liste du matériel nécessaire, réalisée par Mélanie.

Il ne vous faudra donc plus que prévoir les ingrédients de base (et facile à trouver) pour la réalisation des différentes étapes.



Si tout cela vous a bien mis l’eau à la bouche, voici les détails des réservations

L’enlèvement de la Box sera possible à partir du mercredi 3 février :

Chez Sophie’s Kitchen (Thier Martin 7, 4651 Battice) lors des ouvertures du shop : mercredi 9h30-12h/jeudi 10h-17h/vendredi 9h30-12h/samedi 9h30-14h.

Chez Mimi Pâtisserie (Rue Naniot 70, à 4000 Liège) les vendredis 5 et 12 février ou les samedis 6 et 13 février au matin de 9h30 à 12h30 (ou sur rendez-vous en contactant Mimi Pâtisserie par email à l’adresse : melanie@mimipatisserie.com)

Le stock est limité, ceci est donc une pré-vente et vous venez récupérer la box quand ça vous arrange à partir du mercredi 3 février à l’endroit souhaité (à préciser lors de votre commande).



Les petites infos pratiques supplémentaires



- Tout le détail de la composition de la box est décrit sur le site www.sophieskitchen.be

- La Box n’est vendue que via l’e-boutique de Sophie : www.sophieskitchen.be mais par contre disponible en enlèvement chez Mimi Pâtisserie ou chez Sophie à partir du 5-6 février !

- La box est au prix de 65€.

Sophie et Mélanie vous souhaitent beaucoup de plaisir avec cette nouvelle box qui vous permettra tout de même de marquer le coup avec votre Valentin ou Valentine le 14 février prochain !