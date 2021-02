Saint Valentin et ses cadeaux gourmands

A Crisnée

Au-delà du parfum, de la lingerie ou des bijoux, Saint-Valentin peut aussi être gourmand et là, je vous propose de découvrir quelques idées originales dont celle d’Audrey et ses Déli’O waffels qui vous propose une box Saint Valentin comprenant : 2 gaufres au choix (dont le nouvelle gaufre fourrée brownies, 1 petit pot de crème chantilly maison, 1 petit pot de ganache au chocolat maison et 2 fraises à partager. Le tout vous sera livré tout chaud !

Le Pack Saint-Valentin est disponible du jeudi 11 au lundi 15 février

Envoyez un message pour passer commande soit au numéro 0496 71 87 44 soit par la page Fb Deli’o waffles ou instagram.

Deli'O Waffles est situé à Crisnée et vous livre dans un rayon de 20km des gaufres chaudes. Au fil du temps, Audrey va élargir ce cercle tout en préservant son concept de livraison chaude.

A Liège

La maison Simonis riche de 50 ans d'expérience car depuis 1964 cet agitateur de papille vous propose des produits de traiteur gastronomique mais aussi de boucherie-charcuterie maison et entièrement artisanale. Et cette année, ils profitent de la proximité de la Saint Valentin pour lancer leur e-shop pour vous faciliter encore un peu plus le shopping.

Traiteur Simonis Gastronomie

Rue de porto, 179 4020 Liège

https://www.e-shopsimonis.be

http://simonis-etaldor.be/

04 343 06 99

Queue du Bois et Beyne Heusay

Un cœur qui fond…

Autre cadeau gourmand et artisanal à découvrir, entre autres au Spar de Queue du Bois ou chez le glacier Kohlen, un petit gâteau glacé pour deux personnes pour vous réchauffer le cœur, et surprendre votre valentin(e).

Ce cœur existe en version chocolat - framboise ou straciatella - caramel beurre salé.

Ce coeur est confectionné par le glacier traditionnel et artisanal Kohlen.



Glacier Kohlen

Rue Émile Vandervelde 141 4610 Beyne-Heusay

0477390059

0472866072



Spar

Rue des Mineurs 1 4610 Queue-du-Bois

Page Fb Spar de Queue du bois

Irène Brône Saveurs de Chez Nous