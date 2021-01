Saint André : Un bon poulet fermier ou une savoureuse pintade ça vous dit ?

Nous connaissons toutes et tous les poulets élevés dans des conditions innommables à des prix défiants toutes concurrence. Or, il faut savoir que les poulets ont besoin de gratter le sol, lisser leurs plumes, étirer leurs ailes, prendre des bains de poussière… Et ça, on ne le retrouve pas dans l’élevage industriel mais bien dans les élevages fermiers comme à la Ferme Hossay " Les poulets de Saint André " près de Dalhem.



A Saint André, il y a des poulets mais aussi des pintades !

La pintade est une volaille goûteuse et savoureuse, à mi-chemin entre la saveur des gibiers et des autres volailles. La pintade peut se vanter d'être l'une des viandes de volaille les plus riches en protéines et à faible teneur en cholestérol. Bien conservée au réfrigérateur dans un emballage de papier sulfurisé ou un essuie de cuisine, la chair de votre pintade s’affinera.



Quelques mots à propos de l’élevage ?

Cela fait 20 ans que René Hossay élève des volailles. Son fils, Adrien l’a rejoint et lors du 1er confinement ils ont décidé de se lancer dans la vente directe à la ferme. Ici, le bien-être animal est super important car tous ces volatiles courent en plein air et ne consomment que des céréales locales du Moulin de Val-Dieu. Adrien a choisi des poulets d’une race lente qui va évoluer lentement pendant 82 jours minimum contre 70 jours pour un poulet bio et une trentaine de jours pour les industriels. La qualité de la chair est évidemment bien meilleure.



Les poulets de Saint André vont encore s’agrandir…

Avec un magasin à la ferme et surtout un abattoir sur place qui pourra servir aussi à d’autres élevages car il faut savoir que jusqu’à présent les éleveurs de volailles n’ont d’autre choix que d’aller jusqu’à l’abattoir de Bertrix !



Pour en savoir plus

Petite info…

On parle beaucoup des poussins broyés et à juste titre. Il faut savoir que pour les industriels, les poussins mâles nés dans la filière "ponte" ne peuvent pas servir pour la production de poulets de chair, car issus de souches jugées "peu performantes en termes de croissance " et ils sont soit gazés, soit passés dans un broyeur.

Une viande de volaille très tendre grâce à la cuisson à basse température

La cuisson à basse température se situe entre 65° et 100°C et est l’assurance d’une viande fondante et juteuse à souhait. Le seul inconvénient est le temps de cuisson mais vous pouvez programmer votre four ou passer à d’autres tâches pendant la cuisson car pour une volaille d’environ 2 kg, il faudra compter 3 heures de cuisson à 100°.

N’hésitez pas à acheter une sonde de cuisson qui vous permet de vérifier la cuisson à cœur de la viande.

Pensez à arroser régulièrement votre volaille durant la cuisson.

Les petits trucs…

Sortez votre viande du frigo 1 heure avant de la mettre au four et pensez à frottez la peau de la pintade ou du poulet avec du gros sel et versez ensuite un peu d’huile pour lui donner plus de goût. Pensez à aromatiser l’intérieur de la volaille avec sel, poivre, ail, herbes…

Les Poulets de Saint-André

Route de Mortier 9 4606 Saint-André

0475 60 00 96

Page Fb : Les poulets de Saint-André, Ferme Hossay

Ouvert le vendredi de 14 à 19h et le samedi de 10 à 19h.