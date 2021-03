Richelle : laissez-vous tenter par un petit dessert glacé de chez Hugo

La nouvelle application créée par Benjamin est téléchargeable sur le site de "Glacier Hugo" et vous permet de commander soit vos boîtes de glaces, composer vos coupes et/ou cornets, réserver vos milkshakes ou autres boissons ainsi que tous les autres produits que Benjamin vous propose comme les eskimos, les hugopops ou les petits gâteaux glacés. Trente minutes plus tard, tout est prêt et vous n’avez plus qu’à déguster.