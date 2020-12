Réussir mon zéro déchet : la pierre d'argile

Aujourd’hui, nous allons découvrir ensemble la recette de la pierre d’argile pour nettoyer toutes vos surfaces lavables à l’eau et surtout en finir avec toutes les crèmes à récurer vendues dans le commerce qui sont couteuses et très souvent pas très respectueuses de l’environnement.

C’est quoi la pierre d’argile ?

La pierre d’argile faite maison est un produit d’entretien composé de blanc de Meudon, de bicarbonate de soude et de savon noir liquide que l’on peut acheter dans tous les magasins de bricolage ou dans les drogueries.



La recette de la pierre d’argile est très rapide à réaliser : en moins de 15 minutes de préparation, on obtient une crème à récurer que l’on va pouvoir directement utiliser pour nettoyer par exemple sa salle de bain (elle est notamment très efficace pour nettoyer les moisissures des joints entre les carrelages) ou sa cuisine, y compris sa plaque vitrocéramique car la pierre d’argile de raye pas.



Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sécher cette crème dans un petit pot que vous placez sur le radiateur par exemple pour obtenir un bloc solide " la pierre d’argile " que vous pourrez utiliser avec une éponge humide que vous frotterez sur la pierre d’argile avant de nettoyer les différentes surfaces.



Et la préparation ?



Pour une pierre d’argile que vous allez pouvoir utiliser pendant plusieurs semaines, vous mélangez dans un bol 2 c.à.s de bicarbonate de soude avec 2 c.à.s de blanc de Meudon. Ensuite, vous créer un petit puit et y verser 1 c.à.s de savon noir que vous allez incorporer petit à petit en mélangeant. Si besoin, ajouter un peu d’eau (une cuillère à la fois) pour faciliter l’opération. Transvaser ensuite le mélange dans un petit pot, mélange que vous pouvez utiliser directement ou que vous pouvez laisser sécher sur votre radiateur par exemple pour obtenir " la pierre d’argile " sous sa forme solide. Et voilà le tour est joué !



Vous voulez passer à l’action ? Téléchargez la recette de la pierre d’argile sur le webmagazine MAGDE.be où vous y trouverez également beaucoup d’autres recettes pour vous aider à avancer pas à pas dans votre démarche zéro déchet.

