Réussir mon zéro déchet : Guide du tri PMC: top 10 des déchets les plus difficiles

Comme vous le savez, depuis le 1er décembre dernier, le tri des sacs PMC a changé : les films plastiques et les emballages rigides en plastique sont maintenant à jeter avec les PMC ou dans le sac transparent.

C’est vrai que ce nouveau tri n’est pas évident et beaucoup de questions nous sont posées via notre page facebook ou via notre Call center.



Voici le top 10 des déchets qui posent le plus de problème par rapport à ce nouveau tri.

Les opercules en alu qui recouvrent les pots de yaourts ou barquettes : Sac PMC Les opercules en plastique qui recouvrent les pots de yaourts ou barquettes : Sac PMC ou transparent Les barquettes de frigolite ayant contenu de l’alimentaire (ex : barquettes de viande) : sac PMC. Attention, il faut détacher l’opercule en plastique de la barquette avant de la jeter. Carton alimentaire qui peut être recouvert d’aluminium (ex : carton pour saumon fumé) : poubelle pour déchets mangers résiduels Capsules de café de type Nespresso et Dolce Gusto : parce qu’elles sont pleines de café, dans la poubelle pour déchets ménagers résiduels ou à ramener dans un point de collecte Nespresso Sachets de chips : sac PMC mais pas les boites de chips Sacs à pellets : sac PMC ou transparent Pochons de caprisun ou compotine ou pâté pour chat : poubelle pour déchet ménagers résiduels Tubes de dentifrice, de mayonnaise, de pâte d’ail… : sac PMC Gobelets et assiettes en plastique : sac PMC mais pas les couverts en plastique car ils ne sont pas considérés comme un emballage.

D’autres doutes, d’autres questions, consultez le guide du tri en ligne sur intradel.be ou posez votre question via notre page facebook.

N’oubliez pas que votre recyparc accepte encore les films étirables non alimentaires jusqu’au 31 mars 2020. Au-delà de cette date, ils seront à mettre dans le sac PMC ou transparent

Retrouvez tous les conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet