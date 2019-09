Réparer plutôt que jeter, c'est bon pour la planète !

Si vous êtes un peu doué de vos mains, sachez que beaucoup de pannes ou de petites réparations peuvent être réalisées par vous-même. Pour vous aider, on trouve sur le net de nombreux tutos très pédagogiques qui expliquent étape par étape comment faire pour réparer de nombreux appareils. Ifixit.com et commentreparer.com sont les deux sites les plus connus qui proposent des tutos pour plein de catégories d’objets : plomberie, jardinage, vêtement, informatique, etc…