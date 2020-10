Remicourt : une toiletteuse se lance dans un service de taxi pour toutous

Il y a du neuf du côté de Remicourt ! Et on peut dire que la nouvelle à du chien.

Véronique Mestrez a en effet eu la bonne idée de lancer son service de taxi pour toutous afin de venir les chercher pour les toiletter dans son salon de toilettage canin situé à Pousset (Remicourt).

Un service qui risque de bien aider les personnes à mobilité réduite ou qui ne disposent pas de voiture.



Il arrive bien souvent en effet que des personnes à mobilité réduite ne peuvent pas emmener leur animal de compagnie au toilettage, et cela peut devenir bien embêtant pour l’animal et le maître.

Mais depuis janvier 2019, ces personnes peuvent maintenant compter sur le service taxi proposé par Véronique Mestrez.

La toiletteuse assure le transport de votre animal de compagnie et peut se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres autour de Waremme.

Son idée lui est venue lorsqu’elle s’est rendu compte que beaucoup de maîtres ne savaient pas se déplacer. C’est pourquoi elle a mis en place ce système de taxi qui a déjà son grand succès dans la région.



En plus de ce petit plus, il faut savoir que Véronique a suivi une formation en toilettage comportemental.

C’est une méthode assez complexe qui vous apprend à ne pas stresser pour ne

pas stresser l’animal. Car les chiens ont une grande capacité à ressentir nos émotions. Il y a donc tout un aspect psychologique et physique. Grâce à l’analyse experte de Véronique, le toilettage se passe en douceur.

L’idée est que l’animal se sente bien.



Et bonne nouvelle pour les amoureux des chats, Véronique propose exactement le même service pour les matous !

Pour plus d’information sur ses services ou pour prendre rendez-vous :

Son numéro : 0472/05 09 01.